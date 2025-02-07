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        'En küçük SMA hastası' Miray bebek için kampanya

        SAMSUN'da 35 haftalık prematüre olarak dünyaya gelen 60 günlük Miray Rengin, şimdi de SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:05
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        'En küçük SMA hastası' Miray bebek için kampanya
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        SAMSUN’da 35 haftalık prematüre olarak dünyaya gelen 60 günlük Miray Rengin, şimdi de SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele ediyor. Henüz bir haftalık iken topuğundan alınan kanla SMA Tip 1 hastası olduğu tespit edilen, tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için valilik onaylı kampanya başlatılan Miray bebeğin annesi Gamze Rengin (26), “Kızımın yaşamasını istiyorum” dedi.

        İlkadım ilçesinde Gamze ve Gürkan Rengin (29) çifti kızları için birçok SMA hastası aile gibi valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Türkiye’nin valilik onaylı yardım kampanyası başlatılan en küçük SMA hastası olan Miray bebek, yurt dışında gen tedavisi olabilmesi için 1 milyon 870 bin dolara ihtiyacı var. 31 Ocak’ta başlatılan kampanya şu anda yüzde 2’lik bir kısma geldi. Rengin ailesi kızlarının sağlığına kavuşması için herkesin az çok demeden destek olmasını istiyor.

        Miray’ın şu anda Türkiye’de en küçük SMA hastası olduğunu belirten Anne Gamze Rengin, “4 yıllık evliyiz. Miray bizim ilk ve tek evladımız. Kızımız, 10 Aralık 2024 tarihinde doğdu. 35 haftalık prematüre olarak dünyaya geldi. 1 kilo 940 gram doğduğu için 1 hafta kuvözde kaldı. Kızım henüz 1 haftalık iken topuğundan alınan kanla SMA Tip 1 hastası olduğunu öğrendik. O zaman dünya başımıza yıkıldı. Miray’ın iyileşebilmesi için şu anda devletimizin karşıladığı bir ilaç var ama kesin bir çözüm değil. Biz bir kampanya başlattık. Yurt dışındaki ilacı alabilmemiz için 1 milyon 870 bin dolara ihtiyaç var. Bununla ilgili de valilik onayımız 31 Ocak tarihinde çıktı. Şu anda da yüzde 2’lik bir kısma geldik. İnşallah desteklerinizle Miray’ı ilacına kavuşturmak istiyoruz” diye konuştu.

        'KIZIMIN ELİNDEN TUTUP PARKA GÖTÜRMEK İSTİYORUM'

        Baba Gürkan Rengin ise “Kızımın bu ilacı alabilmesi için yardıma ihtiyacımız var. Bunun için 31 Ocak tarihinde valilikten iznimizi çıkarttık. Şu anda yüzde 2’lik bir dilimdeyiz. Sizlerden yardım bekliyoruz. Kızımın her çocuk gibi koşmasını bende istiyorum. Elinden tutup parka götürmek istiyorum. Bu yüzden size ihtiyacımız var. Lütfen bizi yalnız bırakmayın” dedi.

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