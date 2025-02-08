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        'Muhtar yokuşu'nda kızaklı kar keyfi

        SAMSUN'unLadik ilçesinde 'Muhtar yokuşu' adını verdikleri yolda kızaklarla kayan çocuklar, karın tadını çıkardı; renkli görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:40
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        'Muhtar yokuşu'nda kızaklı kar keyfi
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        SAMSUN'unLadik ilçesinde 'Muhtar yokuşu' adını verdikleri yolda kızaklarla kayan çocuklar, karın tadını çıkardı; renkli görüntüler oluştu.

        Ladik ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Koğa Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta çocuklar karın tadını çıkardı. 'Muhtar yokuşu' adını verdikleri yolda kızaklarla kayan çocuklar doyasına eğlendi. Kızaklı eğlence kameralara yansırken, büyükler de çocuklar izleyici olarak eşlik etti. 'Muhtar yokuşu' adını verdikleri yolda her sene kaydıklarını belirten çocuklar, eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

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        Galeri
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