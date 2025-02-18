Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Komşu cinayetinde sanığa 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi ile 13 yıl hapis

        SAMSUN'dakendisine küfrettiği iddiasıyla komşusu Ferhat Kılıç'ı (39) pompalı tüfekle 4 kez ateş ederek öldüren Cemal Çayıroğlu (60), 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşu cinayetinde sanığa 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi ile 13 yıl hapis
        ABONE OL

        SAMSUN'dakendisine küfrettiği iddiasıyla komşusu Ferhat Kılıç'ı (39) pompalı tüfekle 4 kez ateş ederek öldüren Cemal Çayıroğlu (60), 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 6 Kasım 2023'te saat 10.30 sıralarında Canik ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Kayıkla balık tutarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferhat Kılıç, komşusu Cemal Çayıroğlu'na telefonda konuşurken küfretti. Bunun üzerine Çayıroğlu, Kılıç'ın yanına gitti. Çıkan tartışmada Çayıroğlu, pompalı tüfekle Kılıç'a 4 el ateş ederek kaçtı. Kılıç hayatını kaybetti, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

        Cemal Çayıroğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmaya Ferhat Kılıç'ın ailesi, Cemal Çayıroğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı 11 Şubat'ta görülen davada, mütalaasını açıkladı. Sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi. Savcı ayrıca maktulün hakaret ve tehditte bulunduğunu belirtip, sanık için haksız tahrik indirimi de istedi.

        'BİR OLAY VAR AMA SEBEPLERİ DE VAR'

        Bugün görülen duruşmada son kez savunma yapan Cemal Çayıroğlu, "Evet, ortada olmuş bir olay var ama sebepleri de var. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Çayıroğlu'na 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Heyet ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 13 yıl 4 aya indirip, tutukluluğunun devamına karar verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da 28 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Çarşamba'da 28 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Havza TSO Meclis Başkanı Başaran'ın babası Hasan Başaran vefat etti
        Havza TSO Meclis Başkanı Başaran'ın babası Hasan Başaran vefat etti
        MKE, TSK'nın ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerini Samsun'da üretecek
        MKE, TSK'nın ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerini Samsun'da üretecek
        Samsun'da sokakta toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü
        Samsun'da sokakta toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü
        Samsun'da "Etkin Din Hizmeti Eğitimi" semineri düzenlendi
        Samsun'da "Etkin Din Hizmeti Eğitimi" semineri düzenlendi
        Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
        Samsun'da kar yağışı etkili oluyor