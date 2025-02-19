Duruşmada bir başka suçunu itiraf edince, gözaltına alındı

SAMSUN’da evden 300 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 9 çocuk annesi Sibel Y. (34), bir başka tarihte başka evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldığını itiraf etti. 64 suç kaydı bulunan şüpheli, duruşma sonrası gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde, 2 Ocak 2024'te 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sibel Y., dün hakim karşısına çıktı. Sibel Y., savunmasında ele geçirilen altınların 30 bin lira değerindeki kısmını 5 Ocak 2025'te İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'taki başka bir evden çaldığını itiraf etti. Duruşma ertelendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, duruşma sonrası şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Bahse konu eve giden ekipler, durumu teyit etti. 30 bin liralık ziynet eşyası çalınan ev sahibi de şüpheliden şikayetçi oldu. Soruşturma sürüyor.