Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ailesi iftardayken evi ateşe verdi, gözaltına alındı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde ailesi iftara giden alkollü kişi, tek katlı evini ateşe verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesi iftardayken evi ateşe verdi, gözaltına alındı
        ABONE OL

        SAMSUN’un Canik ilçesinde ailesi iftara giden alkollü kişi, tek katlı evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 22.15 sıralarında Devgeriş Mahallesi 1000. Cadde üzerinde meydana geldi. Eşi ve çocukları iftara giden Halil İ.İ., evde yalnız olduğu sırada tek katlı evini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Alkollü olduğu öğrenilen Halil İ.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna Zirvesi'nin adından 'destek planı' açıklandı
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"

        Benzer Haberler

        Samsun'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Özbek güven tazeledi
        Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Özbek güven tazeledi
        Samsun'da Ramazan Sokağı kuruldu
        Samsun'da Ramazan Sokağı kuruldu
        Samsunspor kafilesi Göztepe'ye gitti
        Samsunspor kafilesi Göztepe'ye gitti
        Samsun'da 20 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 20 bin makaron ele geçirildi