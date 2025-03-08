Samsunspor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın oynayacakları Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, koordinasyon çalışması ve dar alanda 2 takımlı turnuvanın ardından son buldu. Yarın saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Abdullah Uğur Sarı ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Direnç Tonusluoğlu görev alacak.