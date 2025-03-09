Samsunspor – Adana Demirspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 27’nci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı karşılaşmayı değerlendirdi.

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, “Samsunspor’u tebrik ediyorum. Seyircisiyle, oyunuyla, futbolcularıyla Avrupa’yı hak eden bir takım. Oyuna iyi başladık. Formasyon değişikliğine gittik. Samsunspor gibi bir takıma deplasmanda 2-0 geri düşmek kolay değil. Kadromuzda geniş olmadığı için böyle bir formasyonu tercih ettik. Topa daha fazla sahip olmak istedik. Zaman zaman oyunu domine etmeye çalıştık. Samsunspor’un alıştığı bir oyun tarzı ve devamında süre gelen bir oyuncu grubu var. Mücadeleden memnunum. Gönül isterdi kaleci Muratla devam etmek. 2’nci golden sonra talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kendisi adına çok üzgünüm. Sahadaki oyuncular söylediklerimizi uygulamaya çalıştı. Uzun vadeli programda genç oyuncularla ilgili çalışmalarımız var. Sonuç itibariyle bugün mağlup olduk” dedi.

REİS: GALİBİYETTEN MEMNUNUM, PERFORMANSTAN ÜZGÜNÜM

Takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Göstermiş olduğumuz performanstan çok üzgünüm. Galip geldiğimiz için de mutluyum. Çünkü çok fazla fırsatlar bulduk. Maçı çok daha erken bitirebilirdik. O fırsatları değerlendirebilirdik. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Erken bulduğumuz gollerle 2-0 öne geçtik. İkinci yarı ceza sahasına yakın yerlerde gereksiz fauller yaptık. Sonuçta 50 puana ulaştık. Bu maçın analizini yapacağız. Bir sonraki maçlarda da böyle hatalar yaparsak çok daha fazla goller yeriz” diye konuştu.

Az sayıda taraftarın stada geldiği için üzgün olduğunu ifade eden Reis, “Yüzümüzün bu şekilde üzgün olmasının sebebi takım olarak kötü performans göstermemiz değil, aynı zamanda taraftarların az sayıda stadyuma gelmesi. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Sezonun geri kalan kısmında da taraftara ihtiyacımız olacak. Şimdiye kadar gösterdikleri destekleri sezonun geri kalan kısmında da desteklerler. Soğuk havada buraya gelen taraftarlarımız var. Buraya gelen taraftarımıza da teşekkür ederim. Tarihimizin en iyi sezonunu yaşıyoruz. Bir önceki maçta ise hava şartlarından dolayı taraftarımız yanımızda olmamıştı. Taraftarımızın dini inançlarına saygılıyız. Ramazan ayında olmamıza rağmen buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Birçok başarı taraftarımızla birlikte elde ettik. Onlarla birlikte çok daha güçlüyüz. Bugünkü maçta iftar saatine denk geldiği için yanımızda olamadılar ama bundan sonra inşallah olacaklar” şeklinde konuştu.