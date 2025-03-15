Soner Soykan: Bizim de sahada göstereceğimiz bir kimlik var

SAMSUNSPOR Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, “Fenerbahçe çok büyük bir camia. Hem bireysel olarak çok kaliteli oyunculara sahipler, hem de takım halinde oynadıklarında ciddi anlamda etkili olabiliyorlar. Biz de bunun farkındayız ve ona göre hazırlandık. Elbette bizim de sahada göstereceğimiz bir kimlik var. Bizim hedefimiz bu maçtan puan veya puanlar almak" dedi.

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Hafta boyunca takım olarak iyi çalıştıklarını ve bu maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini belirten Soner Soykan, “Bizim için tabii ki zor bir maç olacaktır. Süper Lig’de her maç zor ama özellikle böyle büyük takımlara karşı oynarken daha da dikkatli ve disiplinli olmamız gerekiyor. Ancak biz de Avrupa kupalarına katılabilme şansımızı sürdürebilmek adına önümüzdeki maçlardan mutlaka puan ve puanlar almak istiyoruz. Bu yüzden Fenerbahçe karşısında en iyi oyunumuzu oynamaya ve mücadele etmeye hazırız” diye konuştu.

'KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Seyir zevki yüksek ve centilmence bir karşılaşma izlemek istediklerini belirten Soykan, “Fenerbahçe çok büyük bir camia. Yıllardır Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri olmuş, her zaman zirveye oynayan bir takım. Onlar da son oynadıkları Avrupa kupası maçında oldukça tempolu ve zorlu bir mücadele verdiler. Hepimiz izledik, ülke olarak hep birlikte üzüldük. Maçın hakemi bazı yanlı kararlarla oyunun dengesini bozdu ve Fenerbahçe adına işler iyi gitmedi. Fenerbahçe, oyun temposu çok yüksek bir takım. Hem bireysel olarak çok kaliteli oyunculara sahipler, hem de takım halinde oynadıklarında ciddi anlamda etkili olabiliyorlar. Biz de bunun farkındayız ve ona göre hazırlandık. Elbette bizim de sahada göstereceğimiz bir kimlik var. Samsunspor olarak bu maçtan iyi bir sonuç alabilmek için sahada elimizden geleni yapacağız. Taktiksel disiplinimizi koruyarak, rakibimizin güçlü yönlerine önlem alıp, kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. İnşallah seyir zevki yüksek, futbolseverlerin keyif alacağı, centilmence bir maç izleriz. Ama tabii ki bizim hedefimiz bu maçtan puan veya puanlar almak" ifadelerini kullandı.