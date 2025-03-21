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        Bilezikleri için boğazı kesilip, ateşe verilerek öldürüldü

        SAMSUN'un Terme ilçesinde Fikriye Turgut (60), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:53 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:55
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        Bilezikleri için boğazı kesilip, ateşe verilerek öldürüldü
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        SAMSUN’un Terme ilçesinde Fikriye Turgut (60), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Fikriye Turgut’un evinin kapısını çaldı. Eve girenler, Fikriye Turgut’un boğazını kesip, kolundaki bilezikleri çaldı. Turgut’un bedenini ateşe veren şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada camiden eve gelen Mustafa Turgut, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turgut’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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