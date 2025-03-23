Atık ilaçlar çöpe değil, toplama noktalarına gidiyor

SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü, 'Akılcı İlaç Kullanımı' projesi kapsamında kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçları belirli toplama noktalarında biriktirerek, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, evlerde biriken kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçen ilaçları toplayarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini amaçlayan 'Akılcı İlaç Kullanımı' projesini yürütüyor. 2016 yılında Eczacılar Odası ile düzenlenen kısa süreli bir kampanya ile başlayan bu çalışma, halkın bilinçlenmesi için genişletildi. Büyük Cami ve Saathane Meydanı gibi alanlarda düzenli stantlar kurularak, ilaçların buralara bırakılması sağlandı. Şu anda ise şehrin farklı noktalarına kalıcı toplama alanları oluşturuldu. Projenin sürdürülebilirliği için sağlık ocakları, eczaneler ve belediyelerle iş birliği yapılıyor. Gelecekte ise genç yaşlardan itibaren farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda ve halk eğitim merkezlerinde bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Toplama noktalarına Samsun İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden ulaşabileceklerini söyleyen Dr. Hatice Öz, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapılan çalışmaları sürdürülebilir hale getirmek ve ilaçların geri dönüşüm sürecini daha etkin bir şekilde yönetmek için farklı kurumlarla ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonraki aşamada okullarda ve halk eğitim merkezlerinde bilgilendirme seminerleri düzenleyerek genç yaşlardan itibaren farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

‘İNSANLARA BU İLAÇLARIN NEDEN TOPLANMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTIK’

Akılcı İlaç Kullanımı projesi hakkında bilgi veren Dr. Öz, “Evsel atık olarak ilaçlar çöp olmadan belli noktalarda toplanması ve belli kurallarda da bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bizim hazırladığımız çalışma bunun üzerinedir. Aslında Sağlık Müdürlüğü olarak biz bunların toplanması ve sağlığa zararları olduğunu vurgulamak için belli noktalara getirilmesini sağlamak üzerine bir çalışma planladık. Diğer kurumlarla beraber paydaşlarımız da var. Yaptığımız çalışmayla tüm Samsun halkına toplanma noktalarının nereler olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili ‘26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü'nde bir açılışla başladık. 2016 yılında tamamıyla evdeki ilaçların toplanmasına yönelik 2 günlük bir kampanyayla başladık. Eczacılar odasıyla beraber yaptığımız bir çalışmaydı. Çok fazla ilaç toplandı ama bir kereye mahsus yapılan bir çalışmaydı. Sonrasında ‘İlaçlar nerede toplanacak? Nasıl olacak?’ bir sorun halinde durdu. Diğer günlerde de çeşitli meydanlarda ilaçlar topladık. Toplanması gerektiğini anlattık ama bu da yeterli olmadı. Önce duyurularımızla stantlar açarak herkesin buraya gelmesini sağladık. Örneğin, ağustos ayı boyunca Büyük Cami'nin orada, Saathane Meydanı'nda her cuma namazından sonra orada olduk. Bizi orada gören, evindeki ilaçlarını getirerek orada teslim ettiler. Bu bize hem öğretmeyi hem de belli bir noktalarda onları toplamayı gösterdi. Sonrasında yerimizi değiştirdik. Farklı noktalarda yaptık. Sonrasında da bu projeyi oluşturup genişlettik” diye konuştuk.