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        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 'hakaret' davası

        SAMSUN'da otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin'e (10) çarpıp ölümüne neden olan ve ev hapsi verilen Hülya Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:05
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        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 'hakaret' davası
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        SAMSUN’da otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e (10) çarpıp ölümüne neden olan ve ev hapsi verilen Hülya Ö. (32) hakkında, anne Ece Sezgin’e (34) kaza yerinde hakaret ettiği suçlamasıyla 3 aydın 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaza, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. Annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezin Sezgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayın ardından gözaltına alınan Hülya Ö. ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu” dedi. İşlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Hülya Ö.’ye ev hapsi verildi. Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e (33) ‘Çocuğuna sahip çıksaydın’ dediği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Raporda ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.

        ‘ELEKTRONİK KELEPÇE BİZİM İÇİN ASLA YETERLİ DEĞİL’

        31 Ocak’ta DHA’ya konuşan Ece Sezgin, “O kadar akıllı bir çocuktu ki benim kızım, kardeşini her zaman ona emanet ederdim. Ona ‘Kardeşinin elini tut tamam mı’ derdim. Sorumluluk sahibi bir çocuktu. Kazaya kadere inanıyorum ama sorumsuzluğa inanmıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum” demişti. Ailenin itirazı üzerine ev hapsindeki Hülya Ö.’ye 4 Şubat günü elektronik kelepçe takıldı.

        ‘HAKARET’ SUÇUNDAN DA DAVA AÇILDI

        Ece Sezgin, Hülya Ö.’nün kendisine olay sırasında hakaret ettiğini öne sürerek Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yürüttüğü soruşturma neticesinde Hülya Ö. hakkında ‘Hakaret’ suçlamasıyla 6 Mart’ta iddianame düzenlendi. Hülya Ö. hakkında 3 aydın 2 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

        İddianamede, “Olaya ilişkin dosya içeriğinde mevcut kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde müşteki Ece Sezgin'in ‘nasıl çarptın’ dediği, şüpheli Hülya'nın agresif tavırlarla yerinden kalkarak ‘lan çocuğuna sahip çıksaydın, geri zekalı, çocuğun önüme atladı’ şeklinde sözler söylediğinin tespit edildiği, böylelikle şüphelinin, müşteki Ece Sezgin'e ‘geri zekalı’ şeklinde hakaret içerikli sözler söyleyerek üzerine atılı bulunan alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edildiği anlaşılmakta” ifadelerine yer verildi.

        'Taksirle ölüme neden olma' duruşmasının 10 Nisan'da 'Hakaret' duruşmasının ise 27 Haziran'da görüleceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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