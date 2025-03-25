Samsun - Arkadaşının asılı montundan para çaldı; o anlar kamerada

SAMSUN’unİlkadım ilçesinde internet kafede arkadaşının asılı olan montunun cebinden 2 bin 500 lira çalan şüpheli, gözaltına alındı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mart’ta İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir internet kafede meydana geldi. İbrahim A., asılı bulunan arkadaşına ait montun cebinden 2 bin 500 lirayı alıp, kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İbrahim A. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ‘Açıktan hırsızlık’, ‘Motosiklet hırsızlığı’ gibi suçlardan 12 kaydı bulunan şüpheliyi İlkadım ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Müştekinin zararını karşıladığı öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.