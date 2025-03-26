'Kalın bağırsak kanserleri genç yaşta çokça görülmeye başlandı'

ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. İsmail Alper Tarım, 'Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı'nda, sağlıklı yaşama dikkat çekerek, "Kalın bağırsak kanserleri genç yaşta çokça görülmeye başlanmıştır. Özellikle 50 yaş üzeri insanlarımıza her 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve her 10 yılda bir kolonoskopi yapılması kalın bağırsak kanserinin erken tanısı için hayati önem içermekte" dedi.

Mart ayı 'Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Alper Tarım, kolorektal kanserine karşı halka uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Tarım, açıklamasında, "Kolorektal kanserler, yani kalın bağırsak kanserleri dünyada ve ülkemizde yaygın görülen kanser türlerindendir. Tüm dünyada en sık görülen üçüncü kanser tipidir. Kalın bağırsak kanseri hastalarının çoğunluğu 50 yaşın üzerindedir. Hastaların yüzde 70'i ileri evrede doktora başvurmakta, tanı geciktiğinden tedavi hem hasta hem hekim için zorluklar içerebilmektedir. Bunun yanında erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kalın bağırsak patolojileri henüz kanser öncesi dönemde erken evrede tespit edilerek basit tedavi yöntemleriyle kanser sıklığı ile kansere bağlı ölümleri azaltılabilir" diye konuştu.

Düzenli taramaların mutlaka yapılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Tarım, "Gerek yaşam kalitesini arttırdığı gerekse yaşam süresini uzattığı bilindiğinden, kalın bağırsak tarama programı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen kanser tarama programları içerisinde yer almaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi ile yapılmaktadır. Özellikle 50 yaş üzeri insanlarımıza her 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve her 10 yılda bir kolonoskopi yapılması kalın bağırsak kanserinin erken tanısı için hayati önem içermektedir" dedi. Doç. Dr. Tarım, 50 yaş ve üzeri insanların aile hekimlerine kanser tarama testlerini yaptırması gerektiğini ifade ederek, "Kanser taramalarının en önemli bileşenlerinden biri farkındalık çalışmalarıdır. Mart ayı kolorektal kanser farkındalık ayı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul edilmiş olup bu süre boyunca çeşitli etkinliklerle konuya ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tarama testleri mutlaka yapılmalı. 50 yaş ve üzeri insanlarımızın aile hekimlerine başvurarak kalın bağırsak kanserleri için tarama testlerini yaptırmaları konusunda hassasiyet göstermelerini öneririm" diye konuştu.