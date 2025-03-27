Samsun'da 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmaların ardından İlkadım ilçesinde ilerleyen kamyoneti durdurdu. Aramalarda, 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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