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        Samsun'da 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 2 gözaltı

        SAMSUN'da durdurulan kamyonette 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:30
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        Samsun'da 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 2 gözaltı
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        SAMSUN'da durdurulan kamyonette 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmaların ardından İlkadım ilçesinde ilerleyen kamyoneti durdurdu. Aramalarda, 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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