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        Kaçak midye avcılığına 37 bin lira ceza

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, yasa dışı yolla 1 ton kum midyesi avlayan kişiye, 37 bin 770 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:13 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:15
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        Kaçak midye avcılığına 37 bin lira ceza
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde, yasa dışı yolla 1 ton kum midyesi avlayan kişiye, 37 bin 770 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirilen aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, yasa dışı yolla avlanmış 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeler, kontrollerinin ardından denize bırakıldı. Yakalanan sürücüye 'Su Ürünleri Kanunu’ kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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