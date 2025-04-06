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        Balık sezonunun son günlerinde tezgahta hareketlilik sürüyor

        SAMSUN'da vatandaşlar 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu öncesinde tezgahtaki balıklara yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:20
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        Balık sezonunun son günlerinde tezgahta hareketlilik sürüyor
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        SAMSUN’da vatandaşlar 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu öncesinde tezgahtaki balıklara yoğun ilgi gösterdi.

        Bu yıl balık sezonunda vatandaşların balığa doyduğunu ifade eden balıkçı Onurcan Köse, tezgahtaki son balıklara da yoğun ilgi olduğunu söyledi. Köse, “Balık sezonumuz zaten bollukla başlamıştı. Bu sene vatandaş balığı çok iyi bir şekilde tüketti. Balık sezonumuz 15 Nisan'da kapanıyor. Kayıkların çoğu zaten sezonu kapattı. Olanların tuttuğu balıklarla tezgahımızı devam ettiriyoruz. Son satışlarımıza da vatandaş yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

        Balık fiyatlarına ilişkin bilgi veren Onurcan Köse, “Şu an tezgahta hamsi, istavrit, mezgit ve barbunya var. Denizden az çıktıkları halde fiyatları da ucuz. Hamsi, istavrit, mezgit ve barbunyanın kilosu 150 lira. Fiyatlar şu an tezgahlarımızda bu şekilde. Onun yanı sıra somon balığı var ve 200 liradan 180 liraya düştü. Çupra ve levrek ise 320 liradan satılıyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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