OMÜ Rektör Yardımcısı Kurnaz: Dünyada sağlık turizmi 2028'de 130 milyar dolara ulaşacak

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, “Dünyada sağlık turizmi 100 milyar dolarlık bir hacme sahip. 2028’de bu rakamın 130 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ise bu pastadan yüzde 3 pay alarak 2 milyon turist ve 3 milyon dolar ciroya ulaştı” dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi ve Turizm Fakültesi iş birliği ile ‘Küreselleşen Dünyada Geleceğin Doktorları İçin Bir Vizyon’ konulu sağlık turizmi paneli düzenlendi. OMÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Büyük Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) Başkanı Fatih Özkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, sağlık turizminin artık yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını söyledi. Bulut, “Aslında bir kısım için iyi ama bir kısım için kötü bir durum gözüküyor. Yani sağlığınız bozuluyor ve bir yerden bir yere gidiyorsunuz gibi bir şeyiniz var. Bu ilk kavram 2000’li yılların başında konuştuğumuzda. Ama bugün artık bu işin ötesine geçti. Tedavinin yerini başka şeyler de almaya başladı. Artı k konuştuğumuz kavramın adı ‘Sağlıklı Yaşam Ekonomisi’ ve bu anlamda baktığımız zamanda da dünyadaki küresel ekonomi çıktının yüzde 5.1’i son rakamlarla bu ekonomiye ait. Bu ekonominin içerisinde kişisel güzellik ve bakım 955 milyar dolarlık, kilo verme, obezite 946 milyar dolar, fiziksel aktivite 738 milyar dolar, kaplıca 68 milyar dolarlardan bahsediliyor. Gayrimenkul gibi işin başka bir boyutuna baktığınız zaman da 275 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor” diye konuştu.

Dünyada sağlık turizmi sektörünün mevcut hacminin yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, “Dünyadaki yapıya baktığınız zaman 100 milyar dolarlık bir pasta söz konusu. Peki yani sağlık turizmi yani genel amacı nedir? Birincisi insanlar istedikleri sağlığa erişmede problem yaşıyorlardır, ikincisi maddi olarak bu problem devam ediyordur. Yani bir kalite problemi var, ikincisi ekonomik bir problem var. İnsanlar A noktasından B noktasına sağlıkla ilgili bir çözüm bulmak için hareket ediyorlar ve dünyadaki şu andaki bir bütçe yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir yapı var” diye konuştu. ‘SAĞLIK TURİZMİ 2028’DE 130 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK’ 2028 yılı itibariyle küresel sağlık turizmi hacminin 130 milyar dolara ulaşmasını beklediğini ifade eden Kurnaz, şöyle devam etti: “2028’de yani bir 3 yıl içerisinde bu değerin 130 milyar doları bulması bekleniyor. Bu dünyadaki perspektif. Ülkemiz de ilk 5'de. Türkiye'deki yapıya baktığınızda yaklaşık olarak 2023 yılında 1.5 milyon sağlık turisti ülkemize gelirken, 2024 yılında yaklaşık olarak bu değer 2 milyon turiste ulaşmış durumda. Toplam ciroya baktığınız zaman da 3 milyar doların üzerinde bir ciro. Yani temel büyüklüğe baktığımız zaman 100 milyar dolar. Biz Türkiye olarak orada sadece yüzde 3'lük bir kısmı alıyoruz.”