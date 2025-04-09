Prof.Dr. Özkan: Türkiye'de 2 milyon otizmli bireyin olduğu tahmin ediliyor

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, “ABD'nin verilerine baktığımızda 36 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısı aldığını gösteriyor. Bu sayılar ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon otizmli bireyin olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tanıdan Müdahaleye Otizm’ temasıyla 1’inci OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) Otizm Sempozyumunda konuşmacı olarak katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, 30 yıldır özel eğitimci olduğunu ve son 20 yıldır da otizmli çocuklarla ve gençlerle çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Prof. Dr. Özkan, “Otizm eylem planı, 2’nci otizm eylem planının planlanmasıyla birlikte illerde otizmle ilgili çalışmalar başladı. Samsun da bu kapsamda bir sempozyum gerçekleştirmiş. Tabii ki bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar çok önemli. Onların himayesinde gerçekleşiyor bu tür etkinlikler. Bu eylem planı aslında şunu öngörüyor, Türkiye'de bakanlıkların, üniversitelerin, STK'ların ve yerel yönetimlerin bir arada çalışması lazım. Bu sempozyum bunun için çok önemli ve çok güzel bir örnek” diye konuştu.