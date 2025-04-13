Özgür Özel: Millet sandık istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sayın Erdoğan, Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’ndayım. Millet seni sandığa çağırıyor. Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun’dan atıyor. Millet sandık istiyor” dedi.

CHP'nin, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin ilki bugün Samsun’da yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bundan tam 106 yıl önce 19 Mayıs’ta tam da burada Samsun’daki Tütün İskelesi açıklarına bir vapur demirledi. İstanbul’dan yola çıkan o vapur 4 gün boyunca Karadeniz’in dalgalarıyla çırpınarak, boğuşarak Samsun’a gelmişti. O vapuru Anadolu adına Samsun adına ilk karşılayan, yanaşan, vapurun üzerine çıkan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Hoş geldin emrindeyim’ diyen kişi Binbaşı Mahmut Ekrem’di. O gün Gazi paşayı Kurtuluş Savaşı için karşılayan Ekrem’di, bugün kurtuluşumuzun yürüyüşünü başlatacağımız, ilk adımı atacağımız bugünde Ekrem Başkanı 100 binler karşılıyor Samsun’da. O gün hepimizin adına bir Ekrem karşıladı Mustafa Kemal’i. Bugün bir Ekrem’i hepimiz karşılıyoruz. Çünkü bir Ekrem hapiste, milyonlarca Ekrem meydanlardayız. Size ilk mitingi Samsun’da yapma kararı verdiğimiz görüşmelerimizde başlangıç Samsun’a yakışır diyen Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını getirdim” dedi.

‘BİZ GÜCÜMÜZÜ MİLLETTEN ALIYORUZ’ "Biz gücümüzü Trump’tan değil, milletten alıyoruz" diyen Özel, “Tarihin her döneminde kim sırtını millete dayamış, milletten güç almışsa kazanmıştır. Kim millete rağmen bir şey yapmaya çalışmışsa sonu hep hüsran olmuştur. Bugün de gücünü milletten almayanlar, millete değil okyanus ötesine, başka ülkelere, başka kıtalara, başka liderlere göz kırpanlar kaybetmeye mahkumdur. Biz sırtımızı Amerika değil, millette dayıyoruz. Biz gücümüzü Trump’tan değil, milletten alıyoruz. Dün işgale gelenlere kırmızı halı serenler vardı. Bugün darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var. Dün ihanet ettiği halktan kopup, İngiliz zırhlısıyla kaçan vardı. Bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var. Dün 7 düvele karşı direnenler vardı. Bugün cuntaya, cuntacılara karşı başkaldıran Saraçhane, Maltepe, 81 ilde sokaklara akan milyonlar, Samsun’da ilk adımı adan kahramanlar var. Hep birlikte bu düzene, bu tek adam düzenine, bu cuntaya başkaldırıyoruz” diye konuştu.

‘MİLLET SENİ SANDIĞA ÇAĞIRIYOR’ Milletin sandık istediğini ifade eden Özel, “Sayın Erdoğan, Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’ndayım. Senin çevrelediğin alan sığmadı, taştık. Yan meydanlarda miting yapıyoruz. Samsun inliyor. Seni bir şeye davet ediyor. Var mısın? Sandığa var mısın? Korkma, milletten korkanın sonu abat olmaz. Millet seni sandığa çağırıyor. Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun’dan atıyor. Millet sandık istiyor. Artık millet başında emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bırakan, gençlerin gelecek umudunu söndüren ve seçimi kazanamayacağını anlayınca, geldiği demokrasi treninden inen, sandıktan kaçan, sandıktan korkan bir demokrat istemiyor. Millet, seçim istiyor” dedi. ‘BİZ MİLLETİZ, HAKLIYIZ, GÜÇLÜYÜZ VE KAZANACAĞIZ’ Dünyada iki tür darbe olduğunu söyleyen Özel, “Bunların birin askeri, diğeri sivil darbe. İkisinin de bir planı, başında cuntası olur. Türkiye’nin 19 Mart’ta karşı karşıya kaldığı şey bir sivil darbedir. Bu darbenin başındaki cuntanın karşılığı saraydır, silahı yargıdır, mühimmatı yalandır, iftiradır. Cunta bu kez kamuflajla değil, üzerine savcı, başsavcı, hakim cübbesi giyerek gelmiştir. Seçimle gelenler seçimle gitmek istememektedir. Bunun adı darbedir. Bu darbeyi püskürten 10 milyonlara selam olsun. Şimdi karşımızdaki cunta, devlet ve hükümetin içindeki küçük bir azınlıktır. Bunlar ne millettir ne de anlatmaya çalıştıkları gibi devlettir. Bunlar milleti de devleti de temsil etmiyor. Çıkmışlar, FETÖ’cülerin ağızıyla ‘biz devletiz, devlet aklı vardır’ diyorlar. Oysa siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti devletinin yerine geçmeye kalkıyorsunuz. Siz bir avuç ihtiras sahibi cuntadan başka bir şey değilsiniz. Biz milletiz, haklıyız, güçlüyüz ve biz kazanacağız. Bu milletin coşkusunun karşısında bir avuç cuntacı duramaz. Kendi girdiği seçimde cumhurbaşkanı ünvanını alan 19 Mart’ta kendinden sonraki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza kumpas kuran, darbe yapmaya çalışan Recep Tayyip Erdoğan, artık cunta başkanıdır” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMDİR’ Hedeflerinin güçlü bir parlamento olduğunu belirten Özel, “Türkiye’de siyaseti tasfiye etmek istiyorlar. Artık milletin desteği arkalarında yok. O yüzden millete ihtiyaç duymayacak bir sistem kurmak istiyorlar. Sadece CHP, sadece muhalefet partileri değil. AK Parti ve MHP’de siyaset yapanlar, onların siyaseti de tehdit altıdadır. Ancak henüz kendileri bilmiyorum bunun ne kadar farkındadır. Bu cunta başarılı olursa demokratik siyaseti tasfiye edecektir. Devletin geleneğini savunan tüm bürokratik sistem ortadan kalkacak. Milletin egemenliğine dayanan bu rejim gidecek. Rusya’daki gibi sonuçları önceden belli, rakibi önceden belli, katılım oranı düşük, oy oranı çok yüksek seçimlerle demokrasi varmış gibi yapılmak istenmektedir. Bu Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca şehitle, toprağı suladıkları şehit kanlarıyla kurdukları bu ülkede Mustafa Kemal’e padişahlık teklif edilmişken, krallık teklif edilmişken o bunları bir kenara atıp ille de meclis, ille de demokrasi demiştir. Hedefimiz güçlü bir parlamento, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığı ve cumhurbaşkanının ve başbakanın ayrı ayrı olduğu, birbirine saygılı olduğu, ikisinin de milletin önünde eğildiği bir sistemi Ekrem başkanımızla birlikte el ele omuz omuza en kısa zamanda kuracağız” dedi.

ÇATALCA MÜFTÜSÜNÜ YUHALATTI Çatalca Müftüsünü meydanda yuhalatan Özgür Özel, “Bugün Samsun ayağa kalkmış. Karadeniz ayağa kalkmış. Türkiye ayağa kalkmış. Geleceğine sahip çıkıyor. Ekrem başkanı ve arkadaşlarını yalanla, iftirayla tutukladılar. 3 yıl önce ‘İBB'de 550 terörist var’ deyip soruşturma açmışlardı. O soruşturmalar, o yargılamalar bitti. İBB'de bir terörist bile bulunamadı. O gün bu yalanı atan Süleyman Soylu'ya sordular. Bugün Süleyman Bey Karadeniz'de baya seviliyorsun ha. Aferin. Arkadaşlar ben miting meydanlarında kimseyi yuhalatmam. Süleyman Bey'i bile. Bir kişiyi yuhalatıyorum. Volkan Konak vefat ettiğinde onun arkasından en iğrenç lafları söyleyen Çatalca Müftüsü var ya ha yuhalayın o namussuzu yuhalayın. Bu Süleyman Soylu'ya dediler ki İstanbul Büyükşehir'de 550 terörist var dedin. Hepsi aklandı. Hepsi görevinin başında. Sen bunu nereden söyledin? Bir ispatla. Mahkemede sordu. Millet de soruyor. Ne dedi biliyor musunuz? Ben siyaseten söyledim. Siyaset yapmıştım dedi. Süleyman efendi yere batsın böyle siyaset. Olmaz olsun senin gibi siyasetçi. Yazıklar olsun. Bu Süleyman Soylu'yu AK Parti’li, Trabzonlu teyzelerime şikayet ediyorum. AK Parti’li, Trabzonlu teyzelerime, senin evladına birisi siyaset olsun diye terörist dese, polis alsa götürse, işinden olsan, yıllar sonra derdini anlatsan, sonra sorsalar, siyaset yapmıştım desen ne yaparsın? Trabzonlu teyzem, bu Süleyman Soylu'ya vur artık terliği, vur terliği” diye konuştu.

‘O PARAYI DOLARI DURDURMAK İÇİN TOPLAMIŞLAR’ Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştiren Özgür Özel, “Her birimizin Türkiye'de dün gece Artvin'de doğmuş bebeğin Erzurum'da doğmuş bebeğin, Edirne'de doğmuş, Antalya'da, Kayseri'de doğmuş bebeğin cebinden 20 bin lira aldılar. Her birinizin cebinden 20'şer bin lira aldılar. Bayramda emekliye bir asgari ücret, 22 bin lira ver diyorsun, para yok diyor ama her birimizin cebinden 20'şer bin lira alıyor. Ve kimsenin malının mülkünün güvencesi kalmamıştır. Bakın geçen kurultayda, geçen kurultayda bir şey yaptık. Hani AK Partili canım dayım var ya gençler şikayet edince telefonu göster diyor. Çıkar telefonu diyor. Biz geçen hafta bu vakitlerde savcılara çıkarttık telefonu gösterdik. Şimdi siz çıkarın bakalım telefonu göreyim. Çıkar telefonu. Çıkar kaldır. Bak Mehmet Şimşek öyle bir şey yaptı ki açın e-Devlet'e bakın tapunuz varsa duruyor mu? Diplomanız varsa duruyor mu? Bu memlekette hiçbir şeyin güvencesini bırakmadılar. Hiçbir şeyin. O yüzden Mehmet Şimşek bütün dünya senin bu darbenin mali ayağı olduğunu biliyor, öğrendi, duydu. Bilmeyene bildireceğim, duymayana duyduracağım. Senin bu yüzünü bütün dünyaya göstereceğim. Bu Mehmet Şimşek, bu Mehmet Şimşek maalesef sırf Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'dan korktuğu için, yarışmaktan korktuğu için onun diplomasına çökerken, ona siyasi yasak getirmeye çalışırken hepimizin 45 milyar dolarını yaktı. Güya 560 milyarlık yolsuzluk var diyorlardı, 1 TL ispat edemediler. Oysa 6 yıllık toplam bütçe 495 milyar ve bir gecede aldıkları yanlış kararla yaktıkları toplam para söyledikleri yalan yolsuzluğun tam 3 katı. Bunun için şimdi yabancı yatırımcı kaçıyor. Borsada 31,5 milyar dolarlık kayıp var diye yakınıyorlar. Ama vatandaşa gelince bulamadıkları parayı Mehmet Şimşek şöyle ifade etti; rezervler bir gün yakılmak içindir. Biz o parayı bugünler için bulduk. Bakın tam suçüstü hali. O parayı bu operasyona gelen tepkiler yükselince doları durdurmak, borsaya müdahale etmek için toplamışlar. Yani bu işi yapmasalar para orada duruyor” ifadelerini kullandı.