Eş katili daha önce de ağabeyini öldürmüş (3)

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar'ın kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yeğeni Ali Özcan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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