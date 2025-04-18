Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye'nin hedefi madalyalar kazanmak

TÜRKİYE Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, “Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası büyük bir enerjiyle başladı. Milli takımımız için de umut vaat eden günlerin başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Hem bayanlarda hem de erkeklerde madalya umudumuz var” dedi.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, 14-28 Nisan tarihleri arasında Samsun Bowling Akademisi’nde gerçekleşiyor. Şampiyonaya, 25 ülkeden 200’ün üzerinde sporcu ve teknik ekip katıldı. Avrupa’nın en büyük tesislerin birinde şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, “Avrupa Gençler Şampiyonası’nda sporcularımız yarışmaya devam ediyor. Şampiyona büyük bir enerjiyle başladı, büyük bir motivasyonla başladı. Bizim milli takımımız için de umut vaat eden günlerin başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Madalya umudumuz var. Hem bayanlarda hem erkeklerde. Ev sahibi olmanın avantajıyla Samsun'da inşallah bowling için bir mihenk taşı olacak bir başarı elde etmek istiyoruz” diye konuştu.