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        Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 32'nci haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:35
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        Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 32’nci haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, parkurlu ısınma ile başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, dar alanda yönsüz oyun oynadı. İdman, taktik çalışmalarla tamamlandı. Samsunspor’da son iki haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marc Bola, takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Hafif sakatlık yaşayan Youssef Ait Bennasser, takımdan ayrı koşu yaparken, Celil Yüksel ise idmanda yer almadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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