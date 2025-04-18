Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, parkurlu ısınma ile başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, dar alanda yönsüz oyun oynadı. İdman, taktik çalışmalarla tamamlandı. Samsunspor’da son iki haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marc Bola, takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Hafif sakatlık yaşayan Youssef Ait Bennasser, takımdan ayrı koşu yaparken, Celil Yüksel ise idmanda yer almadı.

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