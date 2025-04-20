Emine'yi öldüren eşi ahırda yakalandı (2)

‘KENDİMEGELDİĞİMDE ŞARJÖR BİTMİŞTİ’

Samsun’un Canik ilçesinde eşi Emine Akpınar’ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar, sevk edildiği adliyede verdiği ifadede, “Ben eşimi seviyorum. Aramızda boşanma davası bulunuyordu. Yeğenim ile beraber eşimin evine gittik. Uzaklaştırma kararım olduğundan dolayı eve yeğenimi yolladım. Boşanma davasıyla ilgili konuşmak için oraya gitmiştim. Olay öncesinde kendisine ulaşamadım. Arabada otururken onu yolda yürürken gördüm, seslendim. İlk önce duraklayınca sonra tekrar seslendim. Konuşmaya başladık. Ona nereden geldiğini sordum. Bana, ‘Sen de erkek misin sevgilimden geliyorum’ dedi. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine ateş ettim. Ben kendime geldiğimde şarjör bitmişti. Bitmeseydi kendimi de vuracaktım. Araca döndüm arabayı aldım. Ali ile aramızda mesafe vardı, silah sesini duymamış olabilir. TIR parkında aracı Ali’ye verdim. Sabah da E.Y.’nin beni bıraktığı köyde kaldım. Ona TIR’ımın bozuk olduğunu söylemiş, beni köye bırakmasını istemiştim” dedi. Akpınar, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.