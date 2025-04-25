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        Rap şarkıcısı Sefo'nun, Samsun'daki aile evinde çıkan yangın söndürüldü

        SEFO diye bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır'ın memleketi Samsun'daki aile evinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:49 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:55
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        Rap şarkıcısı Sefo'nun, Samsun'daki aile evinde çıkan yangın söndürüldü
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        SEFO diye bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır’ın memleketi Samsun’daki aile evinde çıkan yangın söndürüldü. Sefo sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi” ifadelerini kullandı.

        Yangın, dün gece saatlerine İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’ndeki sitedeki 10 katlı binanın son katında meydana geldi. ‘Sefo’ mahlaslı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır’ın aile evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sefo’nun ablasının ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        ‘ABLAM VE 2 KEDİMİN DURUMU İYİ’

        Rap şarkıcısı Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sefo yaptığı paylaşımda, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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