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        Boşanma aşamasındaki eşi Pınar'ı öldürüp intihar etmişti; kamera görüntüleri ortaya çıktı

        SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, Cengiz Altınel'in (40), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Altınel'i (32) öldürüp, ardından intihar ettiği anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:54
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        Boşanma aşamasındaki eşi Pınar'ı öldürüp intihar etmişti; kamera görüntüleri ortaya çıktı
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        SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, Cengiz Altınel’in (40), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Altınel’i (32) öldürüp, ardından intihar ettiği anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 24 Nisan’da Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olan Cengiz Altınel, boşanma aşamasındaki eşi Pınar Altınel'in çalıştığı kafeye gitti. Çift arasında çıkan tartışma, büyüdü. Cengiz Altınel, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başından vurdu. Altınel ardından silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Cengiz Altınel ile Pınar Altınel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Pınar Altınel, dün Fatih Camisi'nde Alaçam Müftüsü Orhan Bal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz Altınel'in cenazesi ise yakınları tarafından alınıp başka bir mezarlıkta toprağa verildi.

        Öte yandan, Cengiz Altınel'in önce eşini öldürüp, sonra da intihar ettiği anlar, kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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