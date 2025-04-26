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        Uyuşturucuyla yakalanan 'metafizik uzmanı' ile arkadaşı, tutuklandı

        SAMSUN'da, durdurulan otomobilin sürücüsü Muhammed Eroğlu (21) ve yanındaki kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Beytullah Şentürk (42), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:10
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        Uyuşturucuyla yakalanan 'metafizik uzmanı' ile arkadaşı, tutuklandı
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        SAMSUN'da, durdurulan otomobilin sürücüsü Muhammed Eroğlu (21) ve yanındaki kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Beytullah Şentürk (42), tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede dün yapılan denetimlerde bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Muhammed Eroğlu ve yanındaki Beytulllah Şentürk'ün üzerlerinde 36 sentetik hap ve 16,6 gram taş kokain ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 dolma tüfek ve dolma tabanca, 7 tarihi eser niteliğinde kağıt para ve 8 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Beytullah Şentürk ile sürücü Mumammed Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri Alaçam Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Beytullah Şentürk'ün tarihi eser niteliğindeki ürünlerin kendisine ait olmadığını iddia ettiği öğrenilirken, sürücü Muhammed Eroğlu'na ayrıca 'Alkollü araç kullanma' ve 'Tarihi eser kaçaklığı' suçlarından da işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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