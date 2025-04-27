Samsun'da Süper Amatör Lig maçında ortalık karıştı: Futbolcular birbirine girdi

Bitiş düdüğüyle birlikte Termespor ve Genç Bafrasporlu futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirine tekmeler ve yumruklarla saldırdı. Kulüp yöneticileri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Ancak kavga saha içine yayıldı. Taraftarların da karıştığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

SAMSUN Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçında Termespor ile Genç Bafraspor karşı karşıya geldi. Terme İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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