Samsun'da heyelan; 4 kişilik aile kaya parçalarının altında kaldı: 3 ölü (5)

VALİTAVLI: BABA VE 2 YAVRUMUZU KAYBETTİK

Samsun Valisi Orhan Tavlı heyelanın meydana geldiği olay yerinde açıklamalarda bulunarak, baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Tavlı, “Çok büyük geçmiş olsun. Akaryakıt istasyonunda ailemiz araçlarını yıkarken göçük meydana geliyor. Ailemizde 4 kişi mevcut. Annemizi hastaneye sevk ettik, ayaklarında kırıklar var. Göçük altında hiçbir vatandaşımız yok. Hastaneden aldığımız bilgilere göre anne ameliyata alındı. Maalesef baba ve 2 yavrumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah acil şifalar versin. Ailelerimiz Samsun’dan” dedi.