KAAN projesine bağış yapan Bilgin: Ordumuzun güçlü olması vatanın tapusudur

TÜRKİYE’nin ilk milli savaş uçağı ‘KAAN’ projesi için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunan İsmet Bilgin (81), “Her Türk vatandaşının bu yardımlara gayret etmesi lazım. Ordumuzun güçlü olması vatanın tapusudur” dedi.

Samsun’da yaşayan 3 çocuk ve 7 torun sahibi, emekli inşaat yüksek mühendisi İsmet Bilgin, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na miktarını açıklamadığı bir bağışta bulundu. 26 Nisan’da Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) davetlisi olarak Ankara’ya giden Bilgin, tesisleri gezdi. TUSAŞ sosyal medya hesabından, İsmet Bilgin'in KAAN projesi önünden çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak teşekkür edildi. Gezi sonrası Bilgin’e ‘KAAN’ uçağının maketi hediye edildi.

‘HER TÜRK VATANDAŞI YARDIMLARA GAYRET ETMELİ’

Önemli olanın bir şeyi gönülden yapmak olduğunu ifade eden İsmet Bilgin, “Bağışın miktarını söylemek doğru olmaz ama ben zaman zaman gücüm yettiğince ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunuyordum. Son zamanlarda vatanımızın selameti için elimden geleni yapayım diye düşündüm. O yüzden bir bağışta bulunmak istedim. Sebebine gelince, görüyorsunuz dünya çok kötü durumlara düşüyor. Sıkıntılı durumlar var. Etrafımızdaki komşularımızda sıkıntılarımız var. Bu durumda ordumuzun çok güçlü olması lazım. Ben güçlü bir orduyu vatanın tapusu sayıyorum. Ancak onun sayesinde bu vatan elimizdedir. O şekilde düşünüyorum. O yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yardımda bulunmayı uygun buldum. Elimden geldiği kadar yardım yapmaya başladım. Bence her Türk vatandaşının bu yardımlara gayret etmesi lazım” diye konuştu.

‘HEPİMİZ BU ORDUNUN NEFERİYİZ’

Vatanın güvenliği için yapılan her katkının gelecekte karşılık bulacağını belirten Bilgin, “Bu yardımlar bizim için kumbaraya atılan para gibidir. Karşımıza bunlar mutlaka bir gün çıkar. Vatanımızın tehlikeye düştüğü durumda bu ordu bizi kurtaracaktır. Hepimiz bu ordunun neferiyiz ama bu ordumuzun elinde iyi silahları olması lazım. Düşmanlar elinde silah olmadığı zaman daha çok güç kazanırlar, daha çok saldırmak isterler. Ben karanlık bir ruh halinde değilim ama her zaman uyanık olursak, düşman da bize sataşamaz. Son zamanlarda Yunanistan kaşınmaya başladı. İsrail'den birtakım sesler geliyor. Bunlar hepimizi rahatsız ediyor, dünyayı rahatsız ediyor. Bu sıkıntılara karşı ben de elimden geleni yani Halil İbrahim'in yakmak için yanan ateşe su taşıyan karınca misali ben de böyle bir tarafımı belli ediyorum. Mesele bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

‘BAĞIŞ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Önemli olanın bağışın miktarı değil, gönülden gelen destek olduğunu vurgulayan İsmet Bilgin, “Ömrüm oldukça bağış yapmaya devam edeceğim. Miktar o kadar önemli değil. Herkesin gönlünden geleni yapması lazım. 86 milyon insanız. Her birimiz 1’er lira verse, 86 milyon lira eder. O da uçak sanayimize, silah sanayimize bir gelir demek olur. Ben emekliyim ama çalışma hayatımız olduğu süresince birtakım birikimlerimiz de oldu. O birikimlerle ve emekli maaşımla zaten şimdi ben eşim de benim bu evde sadece. Yani artan paramızdan bir şeyler vermeyi düşünüyoruz, veriyoruz. Şükürler olsun gönlüm zengindir. Veren el alan elden üstündür” dedi.