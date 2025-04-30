Samsun Mimarlar Odası Başkanı Şener: O taş kopmasın diye önlem alınmalıydı

SAMSUN Mimarlar Odası Şube Başkanı Burak Şener, Canik ilçesinde Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya’nın (7) yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, “Evet, yıllar boyunca yağan yağmur, eriyen kar, zamanla o kütleyi zayıflatmış olabilir. O taş kopmasın diye neler yapılması gerekiyorsa, o önlemler alınmalıydı. Şev çalışmasıyla kazı yapılmalıydı, belli oranlara göre teraslama uygulanmalıydı ama yapılmamış” dedi.

Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan oto yıkama bölümünde 27 Nisan akşamı otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya ve kızları Açelya Mina ile Alya Kaya’nın yaşamını yitirdiği, anne Çiğdem Kaya'nın yaralandığı heyelanla ilgili Samsun Mimarlar Odası Şube Başkanı Burak Şener, DHA’ya açıklamalarda bulundu.

‘NEDEN BÖYLE BİR YER İMARA AÇILDI’

İhmallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Burak Şener, “Böylesine dik bir kaya kütlesini hiçbir şev çalışması yapmadan orada bırakmak kabul edilebilir değil. Evet, yıllar boyunca yağan yağmur, eriyen kar, zamanla o kütleyi zayıflatmış olabilir. O taş kopmasın diye neler yapılması gerekiyorsa, o önlemler alınmalıydı. Şev çalışmasıyla kazı yapılmalıydı, belli oranlara göre teraslama uygulanmalıydı ama yapılmamış. Biz burada neyin nasıl yapılması gerektiğini tartışıyoruz, çünkü yapılması gerekenler yapılmamış. Bu sadece teknik bir eksiklik de değil. Bu ihmali doğuran asıl şey, oranın imara açılmış olması. Asıl sorgulanması gereken şey, neden böyle bir alanın imara açıldığıdır. Kimler bu kararı verdi? Hangi gerekçelerle onaylandı? Orada bugün üç insanın canına mal olan bir ihmalse söz konusu olan, bu ihmalin tohumları çok daha önce atılmış. Bu kadar kolay olmamalı imar kararları almak. Oranın imara açılmasını isteyen, bunu talep eden herkesin ve o kararı mecliste onaylayanların sorumluluğu var. O alan o şekilde bırakılmışsa, bu açık bir ihmaldir. Herkes kendini o acılı annenin yerine koysun. 3 can gitti orada. Bu kadar basit geçilemez” ifadelerini kullandı.