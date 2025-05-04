Samsun'daki heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın, taburcu oldu (2)

BABAVE 2 KIZI ANILDI

Samsun’un Canik ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya için olayın yaşandığı bölgede vatandaşlar tarafından anma töreni düzenlendi. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri karanfilleri ve çiçekleri olayın yaşandığı yerin yakınlarına bıraktı.

Törende konuşan Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Bugün bir anma için buradayız ama hepimiz biliyoruz ki bu yaşanan felaket, herhangi birimizin başına gelebilirdi. Hayatını kaybeden çocuklar, hepimizin çocuğu olabilirdi. Bu yüzden çok üzgünüz. Anne, bugün hastaneden taburcu oldu. Bu onun için de çok zor bir süreçti, şehir için de hepimiz için öyle. Bu acı bize bazı şeyleri tekrar hatırlattı. Burası daha önce de sel yaşamış bir bölge. Gazetecilerimiz yazdı, sizler dile getirdiniz. Hepimiz biliyoruz. Bazı yerlerde bir şey oluyor, hemen koşuyorsunuz. 'Burada da bir şey olmuş' diyorsunuz. Bu da demek oluyor ki artık sadece konuşmakla yetinmeyip harekete geçmeliyiz. Artık bu şehirde o demeden, bu demeden, birlikte hareket etmenin yollarını bulmalıyız. Çünkü Samsun hepimizin. Gelecek de burada büyüyen çocuklarımız. Egolarımızı bir kenara bırakıp, gerçekten sağlıklı ve güvenli bir Samsun için bir araya gelmeli, ortak akılla kararlar almalıyız. Daha fazla can yanmadan, daha fazla acı yaşanmadan bunu başarmalıyız” dedi.