Samsun'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde ‘İnsan ticareti’, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlarının işlendiği tespit edilen 2 masaj salonuna yönelik 2 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda masaj salonu işletmecisi ile 6 çalışanı gözaltına alındı. Mağdur sıfatıyla emniyete götürülen 3’ü yabancı 22 kadın ise ifadesinin ardından salıverildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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