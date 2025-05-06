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        Samsun merkezli 24 ilde 'müstehcenlik' operasyonu; 45 gözaltı

        SAMSUN merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen 'müstehcenlik' operasyonunda 45 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:32
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        Samsun merkezli 24 ilde 'müstehcenlik' operasyonu; 45 gözaltı
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        SAMSUN merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen 'müstehcenlik' operasyonunda 45 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'müstehcenlik' suçuna yönelik yürüttüğü soruşturmada, saat 06.00'da 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 45 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 39 cep telefonu, 16 dizüstü bilgisayar, 19 usb bellek, 11 harici sabit disk, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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