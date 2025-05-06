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        Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan, yaşamını yitirdi

        SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan Yazıcı (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:01
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        Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan, yaşamını yitirdi
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        SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan Yazıcı (19), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayvacık'tan Çarşamba ilçesine giden Emirhan Yazıcı yönetimindeki 55 AJL 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hasan Uğurlu Baraj gölüne uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil ekipler tarafından çıkarıldı. Kaybolan Yazıcı'nın ise yapılan çalışmalarla cansız bedenine ulaşıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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