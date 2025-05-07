Husumetlilerin evine tüfekle ateş açtılar

Olay, dün saat 05.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi. F.D. ve Y.Y.B. husumetli oldukları A.T.’nin evine tüfekle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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