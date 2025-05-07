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        Husumetlilerin evine tüfekle ateş açtılar

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde husumetlisinin evine tüfekle ateş açan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:22
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        Husumetlilerin evine tüfekle ateş açtılar
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde husumetlisinin evine tüfekle ateş açan F.D. (16) ve Y.Y.B. (15), gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 05.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi. F.D. ve Y.Y.B. husumetli oldukları A.T.’nin evine tüfekle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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