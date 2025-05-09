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        Samsun'da aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı (2)

        TUTUKLANANŞÜPHELİNİN EŞİNE ADLİ KONTROLSamsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı nedeniyle husumetli olduğu B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:11
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        Samsun'da aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı (2)
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        TUTUKLANANŞÜPHELİNİN EŞİNE ADLİ KONTROL

        Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı nedeniyle husumetli olduğu B.B.'yi, eşi S.B.'yi ve oğulları Ö.F.B.'yi tabanca ile vurarak yaralayan Feridun S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelinin yanındaki eşi Merve S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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