Samsun'da aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı (2)

Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı nedeniyle husumetli olduğu B.B.'yi, eşi S.B.'yi ve oğulları Ö.F.B.'yi tabanca ile vurarak yaralayan Feridun S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelinin yanındaki eşi Merve S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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