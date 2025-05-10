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        Samsun'da ağa takılan balıkları jandarma kurtardı

        SAMSUN'daAltınkaya Barajı'nda ağa takılan balıklar, jandarma tarafından kurtarılarak doğal yaşamına geri bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:35
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        Samsun'da ağa takılan balıkları jandarma kurtardı
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        SAMSUN'daAltınkaya Barajı'nda ağa takılan balıklar, jandarma tarafından kurtarılarak doğal yaşamına geri bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bafra İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sırasında Bafra ilçesi Altınkaya Barajı'nda bin 500 metre uzunluğundaki ağın içerisinde yaklaşık 350 kilo sazan, 50 kilo yayın ve 60 adet ak balık olduğunu gördü. Ağın olduğu bölgeye açılan ekipler, ağa takılan balıkları doğal yaşama geri bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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