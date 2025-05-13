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        Park halindeki kamyonet yandı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 08:49 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:55
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        Park halindeki kamyonet yandı
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Hasköy Mahallesi Gerçek Sokak’ta Ü.Y.’ye (46) ait kamyonet, park halindeyken alev aldı. Araçtaki elektrik aksamından kaynaklanan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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