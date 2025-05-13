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        Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü saat 19.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:30
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        Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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        SÜPER Lig’in 36’ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da sahasında Sivasspor’u konuk edecek olan Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular çalışmalara ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışması, dar alanda oyun, rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı. Ligde 57 puanla 4’üncü sırada yer alan Samsunspor, Avrupa kupalarına katılmak için kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Konuk ekip Sivasspor ise 35 puanla 16’ncı sırada bulunuyor. Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Sivas temsilcisi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkararak ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

        Karşılaşma 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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