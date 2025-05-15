Kız kardeşini kaçıran kuzeni ile kahvede oturan kişiyi tabancayla vurdu (2)

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T.'nin kırtasiye dükkanının içerisine girip yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada kırtasiyede bulunan bir çocuk iye yanındaki yetişkinlerin büyük korku yaşadığı görüldü.

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