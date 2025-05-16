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        Ablasını kaçıran kuzenini öldüren şüpheli ile babası adliyede

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:29
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        Ablasını kaçıran kuzenini öldüren şüpheli ile babası adliyede
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.’yi (29) sokak ortasında tabancayla vurup öldüren, kahvehanede oturan Doğan A.’nın (59) da yaralanmasına neden olan Mert T. (16) ile babası Halil İbrahim T. (48), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için ablasını kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden ve karnından vurulan Okan Doğan T., ağır yaralandı. Bu sırada yakındaki kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. Okan Doğan T.’nin vurulduktan sonra Mert T.’den kaçıp, kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Soruşturma kapsamında Mert T.'nin babası Halil İbrahim T. de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, bugün adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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