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        Dini nikahla yaşadığı kuzenini 8 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı kuzeni Huriye Özkan'ı (44), barışma bahanesiyle buluşup 8 bıçak darbesiyle öldüren ve tutuklu yargılanan Ömer Teker (49), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:25
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        Dini nikahla yaşadığı kuzenini 8 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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        SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı kuzeni Huriye Özkan’ı (44), barışma bahanesiyle buluşup 8 bıçak darbesiyle öldüren ve tutuklu yargılanan Ömer Teker (49), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 13 Ekim 2024 günü saat 22.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Ulu Işık Caddesi'ndeki engelli parkında meydana geldi. İtfaiyeden emekli Ömer Teker, barışmak istediği Huriye Özkan ile parkta buluşmak için anlaştı. Gizlenen Teker, Huriye Özkan’ı yakalayıp, sürükleyerek parka götürdü. Bir süre dini nikahla yaşayan ve aynı zamanda kuzen olan ikili arasında yaşanan arbedede Teker, Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakla yaraladı. Özkan'ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Şüpheli suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp, kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Huriye Özkan, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Teker, tutuklandı. Sosyal medya hesabındaki durumunda, 'Dirin beni, ölün cenneti bulamasın' yazısı bulunan Huriye Özkan'ın cenazesi, ertesi gün öğle vakti kılınan namazın ardından Kuşcular Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Teker hakkında ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırladı. İddianame, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Bugün ise davanın karar duruşması görüldü.

        ‘NE DEDİYSE YAPTIM’

        Duruşmada son kez savunma yapan Ömer Teker, “5 yıl boyunca Huriye ne dediyse yaptım. Aldım, götürdüm getirdim. Ben kimseyi sürüklemedim. Kimseyi sürükleyerek de bir yere götürmedim. Ben böyle bir şey olduğuna pişmanım” dedi.

        Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ömer Teker'e son sözlerini sordu ve ardından kararını açıkladı. Mahkeme Ömer Teker’i ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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