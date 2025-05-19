Samsunspor - Sivasspor: 1 - 0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 36’ncı haftasında Samsunspor, sahasında Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sivasspor, Süper Lig’e veda eden 3’üncü takım oldu.

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