Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tıraş olurken ağabeyi öldürmüştü; kanserden hayatını kaybeden babasıyla birlikte defnedildi (2)

        TUTUKLANANAĞABEY: BENİ VURUR DİYE ATEŞ ETTİMSamsun'un İlkadım ilçesinde tıraş olduğu sırada kardeşi Barış Kol'u tabancayla ensesinden vurarak öldüren Ahmet Kol savcıya verdiği ifadede, "Olay günü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tıraş olurken ağabeyi öldürmüştü; kanserden hayatını kaybeden babasıyla birlikte defnedildi (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TUTUKLANANAĞABEY: BENİ VURUR DİYE ATEŞ ETTİM

        Samsun’un İlkadım ilçesinde tıraş olduğu sırada kardeşi Barış Kol’u tabancayla ensesinden vurarak öldüren Ahmet Kol savcıya verdiği ifadede, “Olay günü O.C. ile hastaneye gidecektik. Babam kanser olmasından dolayı hastanede yatıyordu. Hastaneden önce benim olan otoparktan parayı almak istedim. Kardeşim Barış’a ait arabayı gördüm. Adamları bana Barış’ın berberde olduğunu söyledi. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra tüm aileye hakaret içerikli mesaj atıyordu. Uzun süre karşılık vermedim. İçeri girdim, Barış oturmuştu, arkası dönüktü. Yanına gittim, ‘Ne oldu beni mi vuracaksın’ dedim ‘Evet vuracağım’ dedi. Kalk konuşalım dedim. Örtünün altından silahı çıkardığını gördüm, horozu geri çekti. Döneceğini anlayınca panikle ateş ettim. Barış’ın adamları orada olduğu için kaçtım. Oradan A.S.’ye ait hurdacıya gittim ara sokaklardan. Amacım öldürmek değildi, öyle bir amacım olsaydı girer girmez ateş ederdim. Silah çekip horozu kaldırmamış olsaydı belimden silahı çıkarmazdım. Beni vurabileceği endişesiyle ateş ettim. Keşke berbere girmemiş olsaydım. Amacım aramızdaki sorunu tatlıya bağlamaktı” dedi.

        Ahmet Kol tutuklama talebiyle, M.S. ile A.S. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Kol, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, M.S. ile A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da "8. Ot Yemekleri Festivali" başladı
        Samsun'da "8. Ot Yemekleri Festivali" başladı
        Samsun'da gümrük kaçağı ürünler satan şüpheli yakalandı
        Samsun'da gümrük kaçağı ürünler satan şüpheli yakalandı
        Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da örtü altı üretim yapan 191 çiftçinin sera naylonu yenilendi
        Samsun'da örtü altı üretim yapan 191 çiftçinin sera naylonu yenilendi
        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 750 binin üzerinde parazitoit...
        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 750 binin üzerinde parazitoit...