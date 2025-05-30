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        Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet sürücülerine yönelik söyleşi

        SAMSUN Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını önlemek ve motosiklet kullanımında farkındalık yaratmak amacıyla söyleşi düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 01:27 Güncelleme: 30.05.2025 - 01:30
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet sürücülerine yönelik söyleşi
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        SAMSUN Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını önlemek ve motosiklet kullanımında farkındalık yaratmak amacıyla söyleşi düzenledi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet kazalarını önlemek ve motosiklet kullanımı noktasında farkındalık yaratmak amacıyla söyleşi düzenlendi. Yüzlerce motosiklet sürücüsü emniyetin günler önce yaptığı duyuruyu karşılıksız bırakmadı ve söyleşinin düzenlendiği İlkadım ilçesindeki Batıpark Konser Alanı’na geldi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler, güvenli motosiklet kullanımı konusunda seminer verdi. Seminere katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, söyleşiyi sürücülerin arasında takip etti. Söyleşi sonrası konuşan Arıbaş, “Çok büyük bir kalabalık oldu. Bu bizim memnun etti. Samsun'a yakışır bir kalabalık oldu. İnşallah bu etkinlikten sonra özellikle motosiklet sürücülerimiz üzerinden ilimizin genelinde trafik kurallarına uyma noktasında bir farkındalık oluşturulacağı inancı oluştu bende ve bu etkinliğin de özellikle Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun artacağı bir dönem öncesi yapılmış olması trafik kazalarının önlenmesi noktasında bir katkı sunar diye ümit ediyoruz. İlkadım şehri Samsun'da trafik kurallarına uyma noktasında ilk adımın buradan atılacağı düşüncesiyle arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

        ‘BİZE GERİ DÖNÜŞ YAPTILAR’

        İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde kullandığı slogan ‘Bir kural bir ömür yolun sonu bayram olsun’ sözünü tekrarladıklarını dile belirten Arıbaş, "İnşallah kazasız güzel bir bayram geçiririz. Motosiklet sürücülerimizin, yolcularımızın kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz. Bu konuda da motosiklet sürücüsü arkadaşlar tanıdıklarına, ailelerine, eşlerine, dostlarına, temas kurdukları herkese bu konuda bir farkındalık oluşması amacıyla uyarılarda bulunacakları konusunda bize geri dönüş yaptılar" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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