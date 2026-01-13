Habertürk
        Samsun'da çantanın içine gizlenmiş 2 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda çantanın içine gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:41 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:41
        Samsun'da çantanın içine gizlenmiş 2 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Operasyon kapsamında yapılan aramada 2 kilo sentetetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Ekipler tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

