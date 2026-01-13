Samsun'da çantanın içine gizlenmiş 2 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda çantanın içine gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Operasyon kapsamında yapılan aramada 2 kilo sentetetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekipler tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı.
