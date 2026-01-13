Samsun'da 13 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, kasten adam öldürme, tutuklu ve hükümlünün kaçması ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A'yı (30) belirlenen adreste yakaladı.

