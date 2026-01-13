Habertürk
        Samsun'da 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Giriş: 13.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:00
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Soruşturma kapsamında zanlıların üstünde ve ikametlerinde yapılan aramada 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

