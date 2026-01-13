Ondokuz Mayıs Üniversitesi "Araştırma Üniversitesi" olmak istiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve Uzmanlaşma Programı" kapsamında "Araştırma Üniversitesi" statüsüne ulaşma hedefiyle bilimsel performansını ve araştırma kapasitesini hızla artırıyor.

OMÜ'den yapılan açıklamada, YÖK tarafından paylaşılan son verilere göre OMÜ'nün, 49,12 puanla devlet üniversiteleri arasındaki "Aday Araştırma Üniversitesi" listesinde 4. sırada yer aldığı bildirildi.

Üniversitenin 2020-2024 yılları arasında yıllık ortalama 850 olan bilimsel yayın sayısının, 2025 yılında yaklaşık 1250'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, bu yayınların 325'inin en üst nitelikli dergileri kapsayan Q1 kategorisinde yer almasının OMÜ'nün araştırma kalitesindeki yükselişin en önemli göstergesi olarak kabul edildiği aktarıldı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, araştırma üniversitesi sürecinin sadece bir unvan değil, uzun vadeli bir dönüşüm olduğuna işaret ederek, "Araştırma üniversitesi olmak, prestij, kadro planlaması, bütçe imkanları, proje üretimi ve akademik görünürlük açısından üniversitelere önemli avantajlar sağladığı, bu ligde yer almanın akademik faaliyetlerin tamamını doğrudan etkileyen bir dönüşümü beraberinde getirdiğini vurguladı.