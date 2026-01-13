Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi "Araştırma Üniversitesi" olmak istiyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve Uzmanlaşma Programı" kapsamında "Araştırma Üniversitesi" statüsüne ulaşma hedefiyle bilimsel performansını ve araştırma kapasitesini hızla artırıyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:58
        OMÜ'den yapılan açıklamada, YÖK tarafından paylaşılan son verilere göre OMÜ'nün, 49,12 puanla devlet üniversiteleri arasındaki "Aday Araştırma Üniversitesi" listesinde 4. sırada yer aldığı bildirildi.

        Üniversitenin 2020-2024 yılları arasında yıllık ortalama 850 olan bilimsel yayın sayısının, 2025 yılında yaklaşık 1250'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, bu yayınların 325'inin en üst nitelikli dergileri kapsayan Q1 kategorisinde yer almasının OMÜ'nün araştırma kalitesindeki yükselişin en önemli göstergesi olarak kabul edildiği aktarıldı.

        OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, araştırma üniversitesi sürecinin sadece bir unvan değil, uzun vadeli bir dönüşüm olduğuna işaret ederek, "Araştırma üniversitesi olmak, prestij, kadro planlaması, bütçe imkanları, proje üretimi ve akademik görünürlük açısından üniversitelere önemli avantajlar sağladığı, bu ligde yer almanın akademik faaliyetlerin tamamını doğrudan etkileyen bir dönüşümü beraberinde getirdiğini vurguladı.

        Son yıllarda araştırma üniversiteleri arasında rekabetin belirgin biçimde arttığına işaret eden Kurnaz, "2017–2018 döneminde daha düşük puanlarla bu ligde yer almak mümkünken, günümüzde 50 puanın altındaki üniversitelerin araştırma üniversitesi statüsünü sürdürebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu durum, çıtanın ne denli yükseldiğini açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

        Araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda yalnızca niceliğin değil, niteliğin de belirleyici olduğuna dikkati çeken Kurnaz, Q1–Q2 yayınların, uluslararası ortaklı çalışmalar, açık erişim yayınlar ve atıf performansının sürecin temel bileşenleri arasında yer aldığının altını çizerek şunları kaydetti:

        "Araştırma üniversitesi ligine çıkmak için yalnızca üretmek değil, doğru alanlarda, etkili ve nitelikli üretim planlaması yapmak gerekiyor. Günümüzde 50 puanın altındaki üniversitelerin bu statüyü sürdürebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Çıta oldukça yükselmiştir, bu nedenle sadece üretmek değil, etkili ve nitelikli üretim planlaması yapmak kritik önemdedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

