U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi

BREZİLYA’da düzenlenen 2025 IWBF U23 Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, A grubunun son maçında Brezilya’yı 69-34’lük skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde oynanan IWBF U23 Dünya Şampiyonası’nda U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı A grubunun son maçında Brezilya’yı 69-34 yendi. Milli takım çeyrek finalde Amerika ile karşılaşacak. Karşılaşma bugün TSİ ile 23.45’de başlayacak. Brezilya maçını, Türkiye Cumhuriyeti Sao Paulo Başkonsolosu Özgür Uludüz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Musa Tahsin Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar da izledi.

Brezilya maçı sonrası açıklama yapan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Musa Tahsin Doğan, “Bu galibiyet için başta teknik ekibimiz ve sporcularımız olmak üzere tüm takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterilen kararlılık ve birliktelik, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdi. Ayrıca Brezilya’da bizleri yalnız bırakmayan, her koşulda desteğini hissettiren Sao Paulo Başkonsolosumuz Özgür Uludüz’e ve ekibine içten teşekkür ediyorum. Bu başarı, ülkemiz adına önemli bir gurur vesilesidir” dedi.